اتجاه صعودي مستمر.. أوكرانيا تسجل 648 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في أوكرانيا ، ماكسيم ستيبانوف، اليوم، الأحد، عن أنه تم الكشف عن 648 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في البلاد، ما يواصل الاتجاه التصاعدي لمعدلات الإصابة المسجلة خلال الأيام الأربعة الماضية.





وقد بلغ العدد الإجمالي الآن 31154 حالة، في حين أن تسع وفيات إضافية يصل عدد القتلى إلى 889 منذ بداية تفشي المرض في أوكرانيا.





ولا تزال العاصمة كييف الجزء الأكثر إصابة في البلاد، حيث تم تسجيل 3904 حالات في المدينة و1995 في المنطقة المحيطة، وتأتي منطقة لفيف الواقعة في أقصى الغرب في المرتبة الثانية مع 2797 حالة إجمالًا.



