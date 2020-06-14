في 24 ساعة.. البحرين تسجل 514 إصابة جديدة و628 حالة شفاء من فيروس كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات القائمة إلى 5370 حالة .









وأوضحت الصحة البحرينية أن الإصابات الجديدة تضم 281 حالة لعمالة وافدة، و230 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج.









وقالت وزارة الصحة إنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة بفيروس كورونا، إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 85 عامًا، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 54 عامًا.







وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 ارتفع إلى 12818 حالة، بعد تسجيل 628 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.







