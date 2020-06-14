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برلمان

نائبة: تأييد وتفويض للرئيس السيسي في اتخاذ القرارات الخاصة بسد النهضة والملف الليبي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:56 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن التعنت الإثيوبي في المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لن يجدي مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لحفظ حقها في المياه، واستخدام جميع أشكال الحلول السلمية التي تعتاد مصر التعامل بها في جميع الأزمات الخارجية.


وأضافت "منير"، في بيان لها، أن إثيوبيا لم تقدم ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار السلبية التي ستترتب على ملء وتشغل سد النهضة، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على حصة مصر من المياه.


وفوضت عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بملف سد النهضة، والوقوف بحزم ضد أي مجاراة على حق الشعب المصري في الحياة ونصيبه من المياه، لا سيما وأن نهر النيل يمثل المصدر الأساسي والوحيد للمياه في مصر.


كما أيدته في جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها بشان الملف الليبي، والوقوف ضد المتربصين الذين يريدون النيل من وحدة واستقرار الشعي الليبي والحفاظ على مقدرات الشعب وثرواته.
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