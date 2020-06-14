«الرقص المسرحي الحديث» تستعرض أفكار محرر المرأة على يوتيوب الثقافة

استمرارًا لبرنامج العروض المميزة التي تبثها وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب يذاع فى التاسعة مساء الأحد 14 يونيو عرض قاسم امين لفرقة الرقص المسرحى الحديث تصميم واخراج وليد عونى .





يتناول العرض جوانب من حياة قاسم امين محرر المرأة والمتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية التى واكبت نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حتى ظهور الميثاق الوطنى ومعاصرته للثورة العرابية ثم سفره الى فرنسا وتأثره بالحرية والثقافة السائدة باوروبا وعودته الى القاهرة وعمله بالمجال القضائى بالاضافة الى ارائه الثورية واللغوية ومعالم شخصيته المتفردة من خلال التعبيرات الحركية والموسيقى .





يذكر ان وليد عونى اسس فرقة الرقص المسرحى الحديث عام 1990 وقام بتصميم واخرج العديد من الاعمال التى تناولت القضايا الهامة والافكار الهادفة بالاضافة الى عدة اعمال تناولت جوانب مضيئة من حياة واراء مجموعة من الشخصيات المصرية الرائدة منها نجيب محفوظ ، تحية حليم ، شادى عبد السلام ، محمود مختار ، محمود سعيد ، عبد الهادى الجزار وغيرهم ، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية والأوسمة والميداليات من فرنسا وبلجيكا واليابان ومصر والاردن .