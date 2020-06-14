حملات على قطاع جنوب.. أمن الجيزة يواصل إزالة العقارات المخالفة

تواصل مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة من على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





وتركزت أمس حملات الإزالة في قطاع جنوب الجيزة بمناطق الحوامدية وأبو النمرس والعياط، وتم تنفيذ حالة إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية المرازيق لفيلا على مساحة ٣٥٠ مترا مقامة على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني.





ونفذ القرار أجهزة مجلس مركز ومدينة البدرشين بالتنسيق مع قوات الشرطة التي تتولي عملية التأمين، وقد بدأت بإزالة ووقف أعمال بناء مخالف لفيلتين بقرية المرازيق التابعة لمركز البدرشين بإجمالي مساحة 1350 مترا أراضي زراعية خارج الحيز العمرانى.



