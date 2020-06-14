رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تنفيذ مشروع لإنتاج عربات السكك الحديدية شرق بورسعيد

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية، وقال: "يتم استخدامه أيضا في مشروعات المترو واحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة".









جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.









وأضاف أن المشروع لا يخدم فقط الاحتياجات المحلية وإنما يخدم المنطقة الإقليمية وأفريقيا بالتحديد.









وتابع: "القارة الأفريقية هى المستقبل، وهناك تنافسية بشأن من سيكون بوابة لأفريقيا، ويجب أن نهيئ نفسنا لهذا الامر ، بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير بعد استقطاب التكنولوجيا الحديثة".





كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعها لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها.









وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.









وعقدت اللجنة الاجتماع بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبرئاسة أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.