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ثقافة

لعرض مقتنيات توت عنخ آمون.. تخصيص قاعتين بمساحة 7500 متر بالمتحف الكبير.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد المهندس بيير عقيل، المسئول التنفيذى بموقع المتحف المصرى الكبير، التزام كل العاملين بالموقع بالإجراءات الاحترازية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المتحف يضم السلم العظيم الذي سيوصل الزائرين للقاعات الرئيسية فى الدور الثالث.


وقال عقيل، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تم تخصيص قاعتين بمساحة 7500 متر لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أنه تم نقل 276 قطعة أثرية من الأحجام الكبيرة، ويصل وزن القطعة الواحدة إلى 36 طنا.


وأضاف أن موقع العمل يتكون من مبنى المتحف والمؤتمرات والتذاكر ووسائل تأمينية مختلفة، منوها إلى أنهم حاليا يجرون عمليات الاختبارات والتشغيل الكهروميكانيكة.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال التشطيبات بالموقع، منوها إلى أن أعمال التشطيبات لم تتأثر بسبب فيروس كورونا.


وأوضح أن هناك 3 آلاف عامل بموقع المتحف الكبير ويعملون على ورديتين خلال 24 ساعة يوميًا ولا نقف ساعة واحدة فى اليوم، مؤكدًا أن هناك بوابات تعقيم على بوابات المتحف الكبير ويتم قياس درجات الحرراة للعمال عشوائيًا واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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