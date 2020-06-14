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حوادث

مباحث الإسماعيلية تعيد كابل كهرباء ولوحة توزيع سرقا من مستشفى الحميات

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:42 م
المحور المسروق
المحور المسروق
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انجي هيبة
نجح رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام في استعادة كابل كهرباء رئيسي ولوحات التوزيع الخاصة بالمستشفى عقب سرقتها في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد.

وأمر اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان للتوصل إلي مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وبتكثيف تحريات النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي معاونو مباحث المركز توصلوا إلى معلومات عن تخزين المسروقات في إحدى المناطق القريبة من منطقة أبو عطوة.

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وكان قد ورد بلاغ من مستشفي الحميات يفيد انقطاع الكهرباء في السادسة من صباح اليوم عن بعض الأقسام وبتفقد السبب اكتشفوا سرقة لوحة كبيرة خاصة بتوزيع التيار وأخري أصغر حجمًا وكابل كهرباء رئيسي.

ونجحت مأمورية في استعادة المسروقات قبل بيعها، فيما تكثف المباحث من تحرياتها وتفريغ الكاميرات في محيط المستشفى والطرق المحيطة بها لضبط مرتكبي الواقعة.
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