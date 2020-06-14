لتوظيف قدراتهم.. محافظ الغربية يعلن اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة أولى من المتقدمين لفريق المتطوعين

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن بدء إجراءات اختيار الدفعة الأولى لفريق متطوعي الغربية "Gharbia Volunteers Team" ، من المتقدمين للإنضمام للفريق من الشباب المتميز من أبناء المحافظة.





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وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة أولى يليها اختيار دفعات اخرى تباعا وذلك علي النحو الاتي :

1- اختيار 200 شباب وفتاة : من خلال عقد امتحانات تحريرية لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشرروط، وذلك بداية من يوم الاربعاء القادم بقاعة المجلس المحلي للمحافظة بمواعيد مختلفة مراعاة لقواعد التباعد الأجتماعي في اطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

2- اختيار 100 شباب و فتاة : من خلال عقد مقابلات شخصية للناجحين في الامتحان التحريري وعددهم 200 شباب و فتاة وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو

3- إعلان أسماء الدفعة الأولي المكونة من " 100 شاب و فتاة "

4- تدريب وثقل مهارات الدفعة الأولي واشراكهم في الأنشطة المختلفة المعلن عنها مسبقا .

5- اختيار الدفعات الاخرى.

وسيتم ارسال رساله عبر الواتس لكل متقدم لابلاغه بميعاد الامتحان التحريري وآلية الحضور.

كانت محافظة الغربية قد أعلنت منذ فترة عن تشكيل فريق متطوعي الغربية من الشباب، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .