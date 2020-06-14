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برلمان

أمر ضروري.. أسامة العبد يدعو لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:30 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية
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فريدة محمد
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، ولذلك إعفاء البيت من ضريبة القيمة المضافة أمر ضرورى ومهم، حتى توجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة. 

وقال محمود رشاد، ممثل بيت الزكاة والصدقات، إن البيت دفع أكثر من 20,5 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من أول يناير عام 2019 حتى 31 مايو 2020، وهو مبلغ كبير رغم أن بيت الزكاة والصدقات يقدم أعمال خيرية، ويساعد فى خدمات عامة، لذلك فإن الإعفاء من الضريبة أمر كان ضروريًا.

وقال سعيد فؤاد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الضرائب هى الركيزة الأساسية للموازنة العامة للدولة، وإنهم ليس لديهم مانع من إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة طالما توافق ذلك مع القانون الخاصة بهذه الضريبة والذى ينص على أن يكون الإعفاء بقانون، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بضوابط، شارحًا ذلك بأنه في حالة شراء بيت الزكاة أي منتجات لتقديمها فى أعمال خيرية لابد أن يوضح فى الفاتورة أنها موجهة لبيت الزكاة. 
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