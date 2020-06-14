زكى: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون هيئة قناة السويس يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات

أكد المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهدف من طلب الهيئة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لها هو جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية.





وقال زكى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مناطق اقتصادية أخرى تتمتع بمزايا لا تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن النصوص الحالية تحدد كيفية خروج المنتجات التى يتم تصنيعها بالمنطقة بواقع 80% للتصدير الخارجى و20% فقط للسوق المحلى.





وأضاف: مع ظهور أزمة كورونا تم السماح بدخول 50% من منتجات المنطقة للسوق المحلى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من المرونة فى هذا الأمر .





وقال إن القانون تم تعديله عام 2015 ولم يتم إدخال أي تعديلات على اللائحة، داعيا لدراسة طبيعة التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون و اللائحة الداخلية.





كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعها لمتابعة اعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها وبحث الاجتماع كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي, وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك علي الاقتصاد الوطني.



