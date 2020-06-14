نشرة المرأة.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. ونصائح تحميك من العدوى

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
أحلى من الحلويات.. فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الصحة:أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا التابعة بوزارة الصحة، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، أما أصحاب فصيلة الدم O هم أقل عرضة لعدوى كورونا.
العزل المنزلي أصبح هو الطريقة الوحيدة لـ علاج فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين وصعوبة حجز هذه الأعداد بالمستشفيات، فبدأت وزارة الصحة متابعة المصابين بالفيروس خلال العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج في المنزل.
المرأة:
أما عن أبرز الإطلالات التى تم نشرها خلال الساعات الماضية هى:
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة بسيطة ومميزة.
وتألقت نوال الزغبي مرتدية فستان قصير باللون البيج المشجر بالورود الصغيرة.
مطبخك
أحلى من الحلويات.. فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
جددى فى الأطباق التى تقدميها لأسرتك وحضرى كيكة التفاح بطعم ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى بطريقة سهلة وسريعة.
قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل سلطة الجمبرى بالنودلز من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.