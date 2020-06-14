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مرأة

نشرة المرأة.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.. ونصائح تحميك من العدوى

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:25 م
المرأة
المرأة
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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة:
أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا التابعة بوزارة الصحة، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، أما أصحاب فصيلة الدم O هم أقل عرضة لعدوى كورونا.

لو عايش مع مصاب بـ كورونا.. 5 نصائح تحميك من العدوى

العزل المنزلي أصبح هو الطريقة الوحيدة لـ علاج فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين وصعوبة حجز هذه الأعداد بالمستشفيات، فبدأت وزارة الصحة متابعة المصابين بالفيروس خلال العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج في المنزل.

المرأة:

أما عن أبرز الإطلالات التى تم نشرها خلال الساعات الماضية هى:

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة بسيطة ومميزة.

وتألقت نوال الزغبي مرتدية فستان قصير باللون البيج المشجر بالورود الصغيرة.

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