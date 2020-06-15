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برلمان

قبل زيادة انتشارها.. برلمانية تطالب مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة لمواجهة الخفافيش

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:01 ص
خفاش
خفاش
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معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مقاومة ظهور أي خفافيش في مصر يكون من خلال تكاتف جميع الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية والزراعة والبيئة ، والأهم من ذلك هو تعاون المواطنين مع المسئولين. 

وأشارت "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى دراسة من مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة تتضمن طرق مواجهة الخفافيش من الناحية العلمية ، لأنه من المهم جدا محاربة الخفافيش منذ البداية قبل انتشارها. 

وأكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ضرورة أن يكون هناك حذر من المواطنين حال علمهم بوجود أي خفافيش وإبلاغ المسئولين للتعامل معها ، حتى لا تحدث لهم أي أضرار.

ويأتى ظهور الخفافيش بعد واقعة انتشارها فى إحدى قرى الخانكة ومراكز شبين القناطر والقناطر الخيرية، حيث تم تشكيل لجان من الطب البيطرى والزراعة للمعاينة والتعامل معها.
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