ألسنة الجميل البحرية.. من هنا يبدأ تطوير بحيرة المنزلة وإعادتها إلى سابق عهدها محمية طبيعية

تعتبر بحيرة المنزلة بحدودها المترامية بين محافظات بورسعيد و دمياط و الدقهلية مصدر حيوى للثروة السمكية كمحمية طبيعية لاجود انواع الاسماك هذا بالإضافة الى مالها من أهمية تاريخية لما جسدته من دور فى ملحمة نضال المقاومة الشعبية ببورسعيد وقت التصدى للعدوان الثلاثى الغاشم.





وتعتبر للبحيرة أهمية كبرى لما تحويه من محمية اشتوم الجميل و جزيرة تنيس الاثرية وهو ما يضعها على اولويات المحميات بمصر ونظر لاهميتها اولتها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام بالغ كأحد أهم المشروعات القومية للتطهير و التطوير واعادتها الى سابق عهدها.





ومن أهم الأعمال التى تدخل فى عملية التطوير مشروع الألسنة البحرية على شاطىء البحر المتوسط فى منطقة الجميل غرب بورسعيد.





ويأتى مشروع الالسنة استكمالا للمشروعات التى أنجزتها الهيئة بنفس المنطقة لإقامة قنوات إشعاعية لمنع الترسيبات الرملية من سد بوغازى الجميل 1 ،2 و استخدام ناتج تكريك الأرض فى رفع منسوب المناطق المنخفضة بقرى الغرب "الجرابعة ، المناصرة ، الديبة ".





وتشهد المنطقة تنفيذ مشروع بمنطقة الجميل لإنشاء لسان شرقى بطول 290 مترا وآخر غربى بطول 320 مترا داخل البحر المتوسط لمنع الأمواج من نحر الشاطئ وحماية بوغاز أشتوم الجميل رقم 1 والذى يسمح بدخول مياه البحر لبحيرة المنزلة بتكلفة 33 مليون جنيه.





هذا وتهدف إدارة هيئة حماية الشواطئ من خلال هذه المشروعات إلى عدم إطماء بوغازى الجميل 1،2 لاستمرار تغذية البحيرة بمياه البحر المتوسط وخفض الملوحة.





تاتى مشروعات الألسنة البحرية لتكون مكملة للمشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطهير وتكريك البحيرة وزيادة الأعماق إلى 1,5 متر ببعض المناطق داخلها، وإزالة جميع أنواع التعديات بها وتكريك المناطق المرتفعة داخلها أيضا، وتقليل نمو البوص والغابات المنتشرة بالبحيرة، ويؤدى ذلك إلى زيادة الثروة السمكية بها وظهور أنواع جيدة من الأسماك مثل البورى والقاروص، والتي حرمت منها البحيرة منذ وقت طويل بسبب التلوث الذى أصابها.

كما يعتبر المشروع هو جزء أساسى من منظومة حماية وتطوير بحيرة المنزلة الذى يضم العديد من الوزارت منها "الزراعة ، الإسكان ، البيئة ، الصحة "، وهو من المشاريع القومية التى تهتم بها القيادة السياسية.