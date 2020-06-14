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فن

أخبار السوشيال.. ينتحل شخصية بسمة وهبة لسب وقذف أبو هشيمة وزوجته.. والحضري بـ تيشيرت ليفربول

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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سيد احمد - منار نور
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن انتحال شخصيتها عبر السوشيال ميديا للسب والقذف في ياسمين صبرى وأبو هشيمة . 


نشر الفنان حسين الجسمي صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"وعلق حسين الجسمي قائلا: "نصف ما نُريد قوله لا يُكتَب". 



نشر عصام الحضرى، لاعب منتخب مصر سابقًا، صورا له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"وظهر عصام الحضري مرتديًا تيشرت نادي ليفربول الإنجليزي.



نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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