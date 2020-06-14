نقيب الفلاحين: غياب عربات الفول في الشوارع وغلق المطاعم وراء تراجع أسعاره

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الفول البلدي تراجع من 35 جنيها إلي 22 جنيها بالنظر لنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن أسعار الفول البلدي انخفضت نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وإحداث التوازن المطلوب ما بين سعر المنتج وتكلفته وخروج إنتاج المحصول الجديد من الفول المصري بالأسواق.



وأضاف ابوصدام، أن وزارة الزراعة تبنت سياسة زيادة المساحات المنزرعة من الفول حيث ارتفعت المساحة من80 ألف فدان الموسم الماضي إلي 120 ألف فدان الموسم الحالي بالاضافه الي توفير أصناف تقاوي جديده من الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.



كما كان لقرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات ل3 أشهر الفضل في توفير كميات كبيرة من الفول البلدي الذي كان يصدر لدول الخليج وأوروبا.



وأوضح نقيب عام الفلاحين أن التوسع في فتح منافذ حكومية لمعظم الوزارات والمؤسسات كان له أثر إيجابي في الحد من استغلال التجار.



كما كان لتداعيات أزمة كورونا وغلق الفنادق والمطاعم وتقلص عادة تناول وجبة الإفطار علي عربات الفول أثرا كبيرا في انخفاض استهلاك الفول وقلة الطلب عليه مما أدي إلي انخفاض أسعاره.