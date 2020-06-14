AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: غياب عربات الفول في الشوارع وغلق المطاعم وراء تراجع أسعاره

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:50 م
الفول البلدي
الفول البلدي
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الفول البلدي تراجع من 35 جنيها  إلي 22 جنيها بالنظر لنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن أسعار الفول البلدي انخفضت نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وإحداث التوازن المطلوب ما بين سعر المنتج وتكلفته وخروج إنتاج المحصول الجديد من الفول المصري بالأسواق.

وأضاف ابوصدام، أن وزارة الزراعة تبنت سياسة زيادة المساحات المنزرعة من الفول حيث ارتفعت المساحة من80 ألف فدان الموسم الماضي إلي 120 ألف فدان الموسم الحالي بالاضافه الي توفير أصناف تقاوي جديده من الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض.

كما كان لقرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات ل3 أشهر الفضل في توفير كميات كبيرة من الفول البلدي الذي كان يصدر لدول الخليج وأوروبا.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن التوسع في فتح منافذ حكومية لمعظم الوزارات والمؤسسات كان له أثر إيجابي في الحد من استغلال التجار.

كما كان لتداعيات أزمة كورونا وغلق الفنادق والمطاعم وتقلص عادة تناول وجبة الإفطار علي عربات الفول أثرا كبيرا في انخفاض استهلاك الفول وقلة الطلب عليه مما أدي إلي انخفاض أسعاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: 10 آلاف فدان زيادة في مساحات زراعة الكتان

هل انتهى زمن الذهب الأبيض؟.. الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية.. والزراعيين: نحتاج إلى استراتيجية تسويقية جديدة لحل المشكلة

المحصول الذهبي.. تحديات وآمال يحملها حصاد القمح هذا العام

نستورد 97% من الزيوت.. نقابة الفلاحين: نتوقع زيادة مساحات زراعة السمسم

الفلاحين تحذر: تقلص مساحات زراعة القطن هذا العام

يحمى الصناعة من الانهيار.."الفلاحين" تشيد بقرار حظر استيراد السكر

ترشيحاتنا

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

موصلة بمنزل حماتها.. سيدة تصاب بانهيار عصبي بعد علمها بوجود كاميرات مراقبة في منزلها

مجرد مكالمة.. وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

لمحدودي الدخل.. بدء حجز شقق الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي اليوم

نقيب الفلاحين: غياب عربات الفول في الشوارع وغلق المطاعم وراء تراجع أسعاره

AdvertisementS

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

جنت على نفسها براقش.. التظاهرات تعود لشوارع أمريكا بعد قتل ضحية ثانية على يد الشرطة

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

آخر أبحاث الفيروس.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

رعب من موجة ثانية.. الصين تسجل أعلى حصيلة يومية بـ كورونا منذ شهرين

في ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. حفيدة سلطان عثماني وهذه عدد زيجاتها

قبلة الوداع.. شاب يبكي بحرقة بعد وفاة جدته بـ فيروس كورونا.. صور

التنمية المحلية: لجنة لإدارة الأزمات بكل محافظة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيلفي المرايا.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

تناول تفاحة يومية لمواجهة الفيروسات .. تفاصيل

بـ توب أبيض وتاتو.. لقاء الخميسي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام