ابتداء من 27 يوليو .. نوعية عين شمس: يمكن للطالب الراسب تقديم البحث مرة أخرى

قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ، إنه يمكن للطلاب بفرق النقل الذين لم يجتازوا الدور الأول من تسليم الأبحاث، أن يقوموا بتقديم بحث آخر.





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وأضاف السيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يمكن للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول تقديم البحث مرة أخرى ابتداءً من 27 يوليو المقبل.





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وأشار الدكتور أسامة إلى أنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل من المستوى الأول والثاني والثالث دون وجود أي معوقات من الطلاب أو الكلية، منوها أنه تم غلق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل.







