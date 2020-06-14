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تعليم

ابتداء من 27 يوليو .. نوعية عين شمس: يمكن للطالب الراسب تقديم البحث مرة أخرى

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:50 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية تربية نوعية  جامعة عين شمس، إنه يمكن للطلاب بفرق النقل الذين لم يجتازوا الدور الأول من تسليم الأبحاث، أن يقوموا بتقديم بحث آخر. 

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وأضاف السيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يمكن للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول تقديم البحث مرة أخرى ابتداءً من 27 يوليو المقبل. 

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وأشار الدكتور أسامة إلى أنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل من المستوى الأول والثاني والثالث دون وجود أي معوقات من الطلاب أو الكلية، منوها أنه تم غلق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل.


جدير بالذكر أن الكلية خصّصت "جروب" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإبلاغها في حال مواجهة أي مشكلة في الإيميل الجامعي، وذلك في إطار حرص الكلية علي تسليم الأبحاث بشكل سلس دون التعرض لأي معوقات.
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