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أخبار البلد

خبير إدارة محلية: تحصيل رسوم النظافة من المحليات قانوني وسيزيد موارد المحافظات

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:00 م
تحصيل رسوم النظافة
تحصيل رسوم النظافة
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ايمان البكش
أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن قرار تحصيل رسوم القمامة من قبل المحليات أمر طبيعى وقانونى، للحفاظ على الاستقلال المالى والاداري للمحليات في تحصيل مستحقاتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار تحصيل المحليات لرسوم النظافة سيؤدى إلى رفع موارد المحليات مما سيعود بالنفع على موارد المحافظات وعلى منظومة النظافة لتطويرها من ناحية المعدات واجور العاملين  وانشاء مصانع للتدوير وتدريب العاملين بالمنظومة.

وتابع، أن ملف النظافة يحتاج الى أكثر من 8 مليارات جنيه للنهوض به ،والحكومة تحتاج الى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى ،لضبط المنظومة وإصلاحها.

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وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020.

وكان قد أعلن فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى يناير من العام الجارى أن آخر شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة، مشيرًا وقتها إلى أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019 كان 566 مليار جنيه، وتم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، مستطردًا تم توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% تذهب مصروفات إدارية.
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