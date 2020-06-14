خبير إدارة محلية: تحصيل رسوم النظافة من المحليات قانوني وسيزيد موارد المحافظات

أكد الدكتور حمدى عرفة ، أستاذ الإدارة المحلية، أن قرار تحصيل رسوم القمامة من قبل المحليات أمر طبيعى وقانونى، للحفاظ على الاستقلال المالى والاداري للمحليات في تحصيل مستحقاتها.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار تحصيل المحليات لرسوم النظافة سيؤدى إلى رفع موارد المحليات مما سيعود بالنفع على موارد المحافظات وعلى منظومة النظافة لتطويرها من ناحية المعدات واجور العاملين وانشاء مصانع للتدوير وتدريب العاملين بالمنظومة.





وتابع، أن ملف النظافة يحتاج الى أكثر من 8 مليارات جنيه للنهوض به ،والحكومة تحتاج الى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى ،لضبط المنظومة وإصلاحها.





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وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم تستطع وزارة التنمية المحلية توفير الآلية اللازمة لتحصيل رسوم النظافة بمعرفتها، لذلك سيتم تمديد تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء للعام المالى الحالى 2021-2020.



