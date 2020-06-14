بوتين: روسيا تحتل المرتبة الأولى في أنواع الأسلحة الجديدة خاصة الأسرع من الصوت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتل المرتبة الأولى من حيث تطوير الأنواع الجديدة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.





وقال بوتين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "نحن لا نقوم فقط بتحديث الإمكانات التقليدية في الخدمة العسكرية ، بل ونقدم منظومات جديدة، وبهذا المعنى يمكننا القول بثقة إننا نحن رقم واحد في العالم اليوم".





وأضاف : " لقد كان علينا أن نواصل بناء خططنا، لضمان الأمن غير المشروط لبلادنا روسيا"، مشيرا إلى أن نفس أنواع الأسلحة التي تمتلكها البلاد اليوم ستظهر في المستقبل لدى القوى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم.





