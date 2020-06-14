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رياضة

تناولوا مواد منشطة.. إيقاف لاعبين في الدوري السعودي

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:26 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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محمد السعيد
قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأحد، إيقاف اثنين من لاعبي الدوري السعودي مؤقتا، بسبب اشتباه في تناولهم مواد محظورة. 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أخبرت أحد أندية الدروي بإيقاف اثنين من لاعبيه بشكل مؤقت، بعد الاشتباه في تناولهم مواد منشطة. 

وأضافت الصحيفة، أن الثنائي المشتبه في تعاطيهم المنشطات سيخضعان للتحقيق، عقب عودة فرق الدوري للتدريبات، تمهيدا لإصدار عقوبة ضدهما.

يذكر أنة وزارة الرياضة السعودية، حددت مؤخرا 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف البطولات المحلية، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق  6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
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