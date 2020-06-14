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أخبار العالم

عبر الفيديو كونفرانس.. السفير العراقى بالقاهرة يطمئن على الطلبة الوافدين فى ظل جائحة كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:11 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ميـــس رضــا

عقد سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي، اليوم الأحد  إجتماعًا مع د. رشا كمال محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من أعضاء القسم القنصلي في السفارة المختص بشؤون الطلبة.


وجرى خلال الاجتماع الإفتراضي، بحث شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية، وسُبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وإزالة العقبات التي تعترضهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.


وأكد السفير الدليمي، على أهمية إيلاء الطلبة العراقيين الاهتمام المطلوب، من خلال تيّسير اجراءاتهم، وإنماء التواصل والتنسيق بين السفارة وإدارة الوافدين، مُثمنًا التعاون الذي تُبديه الادارة للسفارة بما يخص شؤون الطلبة العراقيين.

 

من جانبها، بَيّنت رئيس الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين د. رشا كمال محمد، التسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، من خلال التواصل الإلكتروني معهم على الموقع الرسمي للإدارة.

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