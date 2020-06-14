الست في الأسمرات ثورة قومية.. رئيس الحي: هنرجع كل حاجة بعد كورونا

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حس الاسمرات، إنه الزيارة الاخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت زيارة طمأنة على الحي وابنائه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على ان حي الاسمرات كله لا يستطيع توفية جميل الرئيس في كل ما يقوم به لشعبه وخاصة ما قدمه لـ 18 الف و300 اسرة بإنشاء حي الاسمرات.





وتابع المهندس حسن الغندور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس تفقد في زيارته الاخيرة مستوى النظافة للحي ومدى الحفاظ علي المرافق والمنشآت والمشروعات الصغيرة في الحي.





وأضاف الغندور، أنه يتم توافر الرعاية الطبية الكاملة لابناء الحي حتى العلاج والكشف لا يتجاوز جنيها واحدا للفرد، مشيرًا الى انه مازالت هناك مرحلة من الاسمرات سيتم تسكينها خلال الفترة القادمة بـ 5 الاف اسرة.





واشار الى انه من المتوقع ان يكون هناك مرحلة رابعة وخامسة من حي الاسمرات، لافتًا الى ان المرأة المصرية في حي الاسمرات لها دور قومي واساسي في عملية تصدير الملابس الداخلية لالمانيا، وسجاد يدوي حرير لامريكا، وسبح وسجاجيد الصلاة الى السعودية.





ولفت الى انه كان بحلول مايو الماضي سيتم توفير 1500 فرصة عمل جديدة للسيدات بحي الاسمرات ولكن تم تأجيلها نظرًا لظروف البلاد من تفشي فيروس كورونا واتباع ثقافة التباعد الاجتماعي للوقاية.