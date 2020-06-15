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فيديوجراف.. نصائح تحمي المتعايشين مع مصاب بكورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:01 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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آلاء حسن
تتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال هذة الفترة مما يصعب توفير أماكن للعزل داخل المستشفيات.

وزارة وسعت لتطبيق بروتوكول العلاج في المنزل كبديل للمستشفيات، وحرصت على توفير الرعاية السليمة للمصاب وتوجيه أفراد أسرته والمخالطين للمصاب هم الأكثر عرضة لتلقى العدوى وعليهم اتخاذ إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم

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ولمزيد من المعلومات شاهد فيديوجراف يوضح كيفية حماية المتعايشين مع مصاب كورونا .......
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