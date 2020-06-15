فيديوجراف.. نصائح تحمي المتعايشين مع مصاب بكورونا

تتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال هذة الفترة مما يصعب توفير أماكن للعزل داخل المستشفيات.
وزارة وسعت لتطبيق بروتوكول العلاج في المنزل كبديل للمستشفيات، وحرصت على توفير الرعاية السليمة للمصاب وتوجيه أفراد أسرته والمخالطين للمصاب هم الأكثر عرضة لتلقى العدوى وعليهم اتخاذ إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم
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وزارة وسعت لتطبيق بروتوكول العلاج في المنزل كبديل للمستشفيات، وحرصت على توفير الرعاية السليمة للمصاب وتوجيه أفراد أسرته والمخالطين للمصاب هم الأكثر عرضة لتلقى العدوى وعليهم اتخاذ إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم
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