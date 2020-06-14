رئيس حي الدقي يعيد 2 مليون جنيه لمواطن تعرض للنصب.. فيديو

واقعة جديدة لمواجهة النصب والاستغلال في المجتمع، كان بطلها اللواء احمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي ، والذي أعاد لمواطن ٢ مليون و١٠٠ ألف جنيه بعد تعرضه للنصب والاستغلال من أحد تجار العقارات في نطاق الحي.





بداية الواقعة كانت بعد قيام حي الدقي بحملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة في نطاق الحي بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بهدف فتحها للسيارات ومنع الزحام بالشوارع والأرصفة، والتي تمكنت من فتح جراج مغلق بالعقار رقم 72 شارع احمد الزيات في نطاق الحي.





وخلال تنفيذ أعمال فتح الجراج المغلق، اكتشفت الحملة التي كان يرأسها رئيس الحي، ان مالك العقار قام ببيع جزء كبير من الجراج لأحد المواطنين على انه محل تجاري، بالمخالفة للوائح المنظمة لعمل الجراجات والتي تحذر على أصحاب العقارات بيعها تجاريا او غلقها او استخدامها في أي نشاط آخر.





وعلى الفور توجه المواطن الذي قام بشراء مساحة من الجراج ويدعى "اسامة ابو الخير" الي حي الدقي لبيان موقفه، ومناشدة رئيس الحي للتدخل لاستعادة أمواله بعد عدم صحة عقد البيع وتنفيذ الحي لقرار فتح الجراج المخالف، وهو ما دفع رئيس الحي للتدخل لاستعادة اموال المواطن والذي قام بشراء تلك المساحة من الجراج بمبلغ 2 مليون و100 الف جنيه.





وأكد اللواء احمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، ان الحي تدخل لاستعادة اموال المواطن الذي تم استغلاله، في رسالة لجميع المخالفين انه لن يسمح لأحد بأخذ مالا يستحقه، وأنه لن يسمح للمخالفين بالفرار بمخالفاتهم، مشيرا إلى أن تلك الحملات جاءت بناء على توجيهات محافظ الجيزة بضرورة فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي تم استخدامها في أنشطه مخالفة غير النشاط الذي خصصت له.









من جانبه قال المواطن اسامة ابو الخير صاحب الواقعة، أن الواقعة تعد نصب وانتهاز كبيرة لولا تدخل اللواء احمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، حيث تم بيع جزء من الجراج له على انه محل تجاري، ومع مالك العقار مستندات مزورة يوهم بها من يشترى ان تلك المساحة محل تجاري.



