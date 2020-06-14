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برلمان

انتخاب أعضاء المجالس المحلية.. النواب يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:26 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،بإضافة أعضاء المجالس المحلية للفئات التي يتم انتخابها .

وتنص المادة بعد تعديلها:

مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4-- أعضاء المجالس المحلية

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين قد طالب بإضافة أعضاء المجالس المحلية لنص المادة المعدلة.

.وعقب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون ومعه أكثر من 60 عضوا قائلا: سقط سهوا إضافة أعضاء المجالس المحلية.
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