محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني ..صور

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني.





وجاء ذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2020 / 2021 م .





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قدم اقتراحات التنسيق إلي المحافظ المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .





وجاء ذلك فيضورء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2019 / 2020م .





كما تقرر أن يكون التنسيق وفقًا للجدول المرفق حفاظا على مستقبل كافة الطلاب .