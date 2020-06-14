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تعليم

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني ..صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:44 م
جدول التنسيق
جدول التنسيق
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أحمد على

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم،  الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني.


وجاء ذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2020 / 2021  م .


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قدم اقتراحات التنسيق إلي المحافظ المهندس  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية  .


وجاء ذلك فيضورء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2019 / 2020م .


كما  تقرر أن يكون التنسيق وفقًا للجدول المرفق حفاظا على مستقبل كافة الطلاب .

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