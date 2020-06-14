تعرف على الفرق بين المحرك سوبر تشارجر supercharger و التيربو turbo

الكثير من عاشقي السيارات يحبوا قيادة محركات بها تيربو turbo خصوصا الشباب لانة يعتبر محرك اسرع و يلبي رغباتهم في القيادة والبعض الآخر يستخدم المحركات السوبر Supercharger وذلك من أجل زيادة قوة المحرك و يتسأل البعض عن الفرق بين المحركين و هذا ما سنتطرق لة في هذا الموضوع .



الفرق بين محركات التيربو و السوبر نشارجر :







محركات التيربو







محركات السوبر تشارجر







تعتمد محركات السوبر تشارجر في طريقة عملها على العمود المرفقي “الكرنك” من أجل ضخ الهواء إلى المحرك، وكذلك يعمل على زيادة قوة المحرك بما يعادل 50% تقريبًا.





تعتمد فكرة عمل محركات التيربو على استخدام عوادم السيارة في إعادة تدويرها والقيام بضخها إلى المحرك، وهو ما يؤدي إلى زيادة قوة المحرك إلى 50% تقريبًا المحرك التيربو يستفيد من الطاقة المهدرة، كما يزيد قوة المحرك وبفارق كبير دون أي زيادة في الوزن.من مميزات المحرك التيربو كما ذكرنا يعتمد على غازات العادم ليستمد قوته، وهو ما يقلل من انبعاثات الكربون في الجو، كما أنه غير متصل بطريقة مباشرة بالمحرك.المحرك السوبر تشارجر يستمد قوته كما ذكرنا على عمود الكرنك، أي أنه يتصل بالمحرك مباشرة عبر حزام، وهو ما قد يضعفه مع مرور الوقت، لكنه بالوقت نفسه يأخذ حيزًا أصغر مقارنة التيربو.و تصل عدد لفات المحرك السوبر قد تصل إلى 50 ألف لفة، بعكس لفات محرك التيربو فإنه يزيد عن ذلك بكثير، كما أن تكلفة تركيب محرك التيربو أغلى نسبيًا في الثمن من المحرك السوبر.في النهاية كل محرك سواء التيربو أو السوبر له مزايا وعيوب، لكن يفضل الكثير استخدام محركات التيربو لأنها تعطي قوة أكبر للمحرك، كما أنها لا تجهد محرك السيارة لعدم اتصالها بصورة مباشرة، مثلما يحدث في المحرك السوبر لاعتماده في عمله على عمود الكرنك، كما أن المحرك التيربو يخفض كثيرًا من غازات العادم الخارجة من المحرك .