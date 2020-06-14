توزيع مقاعد متحركة وأطراف صناعية على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الزقازيق

استقبل، اليوم، د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عددًا من الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة ،و تم توزيع الكراسي المتحركة ، والأطراف الصناعية عليهم طبقًا لإحتياجاتهم ،وذلك بحضور د.عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب،محمد سمير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة .
أكد د.عثمان شعلان أن الجامعة تسعى بإستمرارلتقديم الرعاية اللازمة لأبنائها من الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير المتطلبات الضرورية لهم والعمل علي تذليل الصعاب وتنمية مهاراتهم ،مشيدًا بقوتهم ومدى قدرتهم علي تحدي الصعوبات وتحقيق أهدافهم.
وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة لاحتياجات الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ومتطلباتهم والصعوبات التي تعترضهم خلال العام الدراسي وسبل حلها ،بينما أثني الطلاب علي الدعم المستمر لهم واهتمام الجامعة بتوفير متطلباتهم و الرعاية المناسبة لهم باستمرار.
ومن جهته ،أوضح د.عبدالمنعم نافع أنه تم توزيع عدد 5 كراسي متحركة و 4 أطراف صناعية بالمجان علي الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ممولة من صندوق الرعاية الطلابية وذلك بعد قرار اللجنة الطبية بالإحتياجات اللازمة لكل طالب مؤكدًا علي استمرار الدعم للطلاب وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم .