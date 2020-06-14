تفاصيل قرار الداخلية اللبنانية بإلغاء قيود حركة السيارات وتوقيت التنقل









وجاء القرار لينص على عدد من القرارات والتي جاءت كالتالي:





- الإبقاء على توقيت منع الدخول والخروج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الخامسة فجرًا.





- تفتح مؤسسات القطاع الخاص خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها وتستثنى المؤسسات الواردة من هذا القرار والتي تظل قيد الإغلاق:





- مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال.





- الملاهي والنوادي الليلية.





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- مراكز العاب الانترنت.





- المسارح ودور السينما.





- صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.







