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أخبار العالم

تفاصيل قرار الداخلية اللبنانية بإلغاء قيود حركة السيارات وتوقيت التنقل

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:33 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
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عبدالله قدري

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي مذكرة تتعلق بإلغاء القيود المفروضة على حركة السيارات والدراجات النارية المعروفة باسم ( المفرد والمزدوج).

وجاء القرار لينص على عدد من القرارات والتي جاءت كالتالي:

- الإبقاء على توقيت منع الدخول والخروج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الخامسة فجرًا.

- تفتح مؤسسات القطاع الخاص خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها وتستثنى المؤسسات الواردة من هذا القرار والتي تظل قيد الإغلاق:

- مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال.

- الملاهي والنوادي الليلية.

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- مراكز العاب الانترنت.

- المسارح ودور السينما.

- صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.


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