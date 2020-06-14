تفاصيل قرار الداخلية اللبنانية بإلغاء قيود حركة السيارات وتوقيت التنقل

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي مذكرة تتعلق بإلغاء القيود المفروضة على حركة السيارات والدراجات النارية المعروفة باسم ( المفرد والمزدوج).
وجاء القرار لينص على عدد من القرارات والتي جاءت كالتالي:
- الإبقاء على توقيت منع الدخول والخروج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 12 مساء ولغاية الخامسة فجرًا.
- تفتح مؤسسات القطاع الخاص خلال الدوام الرسمي المحدد من قبلها وتستثنى المؤسسات الواردة من هذا القرار والتي تظل قيد الإغلاق:
- مدينة الملاهي والبارك والحدائق العامة والعاب الأطفال.
- الملاهي والنوادي الليلية.
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- مراكز العاب الانترنت.
- المسارح ودور السينما.
- صالات وقاعات المناسبات الاجتماعية.
الغاء قرار توقيت سير المركبات حسب ارقام اللوحات (مفرد مزدوج) pic.twitter.com/w8QtqjojS9— التحكم المروري (@tmclebanon) June 14, 2020