دينا رامز: الرئيس السيسي إنسان بسيط

قالت الإعلامية دينا رامز، إن كل شخص مسئول كل ما يعنيه هو حماية المسئولين منه ورعايتهم، وهذا ما ينطبق على المسئول الجيد والقائد الناجح وهو ما يمثله الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة: " الرئيس الإنسان البسيط".





وتابعت الاعلامية دينا رامز، خلال برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يظهره الرئيس في كل مرة من لقائه مع المواطنين المصريين البسطاء ينم على مدى قربه واحتوائه لهذا الشعب ويظهر مدى حب المواطنين له.





وأضافت ان هذا ما حدث مثل كثير من المرات في زيارته الاخيرة لحي الاسمرات عندما توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدتين كانوا في الشارع وتبادل الحديث معهم وهذا في رسالة طمأنينة لشعبه وقربه وشعوره بهم وبأحوالهم.





تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



