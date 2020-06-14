متعاف من كورونا يناشد بالتبرع بالبلازما: مفيش خطورة عليكم.. فيديو

طمأن شاكر إبراهيم، أحد المتعافين من فيروس كورونا والمتبرع ببلازما الدم، المتعافين بشأن خوفهم من التبرع، قائلا:" مفيش خطر عليكم أقسم بالله".





وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:"تم إصابتي بالفيروس في أواخر شهر يناير، بعد إلتقاطه العدوي من نجله الذى تماثل للشفاء".





وأكمل:"أعراض أصابة نجلى كانت أعراض برد عادية، على العكس من الاعراض التي ظهرت عليه وهى كحة ناشفة وسخونية عالية وصلت حد الـ 40 درجة.





وأردف أنه عندما علم أن هناك استخدام لبلازما المتعافين لعلاج المصابين ببعض الدول، وجه مناشدات لتطبيق ذلك في مصر حرصًا منه على التبرع لمساعدة المصابين.





ونوه إلى أنه شاهد بوست لطبيب مصاب يناشد بالتبرع بالبلازما وعندما توصل إليه وهاتف شقيقه، اخبره أنه توفي الامر الذى دفعه للإصرار على التبرع لمساعدة المصابين كمحاولة على لإنقاذ الأرواح.





وناشد شاكر المتعافين، قائلا:" التبرع بالبلازما غير مقلق ومفيش خطر عليكم ومثله مثل التبرع بالدم لا خطورة فيه".