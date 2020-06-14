AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

النواسة.. كتاب ينقد 50 عملًا أدبيًا من قصة ورواية وشعر

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار ناشرون وموزعون في عمان، كتاب نقدي بعنوان "النواسة " للكاتب محمود أبو عواد، ويقع في 276 صفحة من القطع المتوسط.

يتناول أبو عواد في كتابه قراءات نقدية لخمسين عملًا أدبيًا من قصة ورواية وشعر، حيث يسلط عليها الضوء من أجل اطلاع القارئ على حجم النقلة النوعية في الأدب الأردني.

"النواسة " إطلالة على الأدب الأردني، وهو المرحلة الأولى من مشروع متكامل للتعريف بشكل نقدي بنحو 100 كاتب أردني، من خلال كتبهم المطبوعة.
ركز الكتاب في مجال الكتابة الشعرية على مفهوم الصياغة والصورة والتخيل، مناقشةً وتحليلًا، بينما ركز في المادة النثرية على بؤرة التنوير في القصة كميدانٍ للحوار، لأنها عماد هذا الجنس الأدبي.
وفي مجال الرواية، ركز الكاتب على مفهوم السرد، مفردا مساحة أكبر لمسار هذا العمل، وإلى تطور الشخصية أثناء العمل الروائي، وإلى الكم في أبطال الرواية وأثرهم في هذا الجنس الأدبي المعشوق.

تناول الكتاب أعمال 50 كاتبًا أردنيًا في الجزء الأول الصادر حديثا للكتاب وهم، محمد خضير، سعد الدين شاهين، الدكتور محمد محمود محاسنة، يوسف ضمرة، الدكتورة سناء الشعلان، حنان بيروتي، صيام مواجدة، سليمان الأزرعي، أمل حسن، محمد الزغول، قاسم توفيق، يوسف عبد العزيز، مقبل المومني، بديع رباح، مريم الصيفي، محمد مشه، عيسى حماد، حسين شاكر، منذر رشاش، ابراهيم الفقيه، سمير برقاوي، الدكتور عبد الرحيم جداية، صبحي فحماوي، عيد النسور، وعطاف جانم .

كما يضم الكتاب قراءات في أدب الكتاب، سميحة خريس، لؤي أحمد، حسن منصور، عائشة الحطاب، حسن البوريني، جمعة شنب، موسى حوامدة، هشام عودة، خلود المومني، الدكتور محمد عبد الكريم الزيود، صلاح أبولاوي، محمد لافي، هزاع البراري، الدكتورة هناء البواب، سمر الزعبي، ريما البرغوثي، محمد ضمرة، عبد السلام صالح، هاشم غرايبة، موسى الكسواني، مفلح العدوان، سعادة أبو عراق، رشاد رداد، الدكتور عيسى حداد، وردينة آسيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد كتاب مصر يفتح باب الترشح لجوائز الاتحاد لعام 2021

حديث العزلة.. كتاب جماعي لـ 23 أديبة عربية

ترشيحاتنا

كبير أطباء البيت الأبيض: الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل عام

بإجراءات احترازية مشددة.. وزير الطيران يعلن عودة حركة الطيران بدءا من أول يوليو

الصحة: سنصل إلى 2500 إصابة بكورونا يوميًا.. وانخفاض الأعداد منتصف يوليو.. فيديو

حكم صيام يوم عرفة في حالة إلغاء الحج هذا العام.. الأزهر يجيب

بداية من 1 يوليو.. ضوابط تشغيل الرحلات السياحية بالمطارات الدولية

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

AdvertisementS

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

انتحار الناشطة سارة حجازي داعمة المثليين في كندا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

«طوابير بالكمامات».. إقبال كبير من المعلمين في أول يوم لتلقي اعتذارات الثانوية العامة .. صور

العزل القاتل.. أم وأبناؤها يحتمون من كورونا بمنزلهم فتوفي شقيقان وتدهورت حالة 4 من الأسرة

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

الرئاسة الفرنسية : التدخل التركي في ليبيا غير مقبول وسياستها عدوانية

اتجوزت وأنا 18 سنة .. أحمد صلاح حسني يحرج هيدي كرم على الهواء

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

بإطلالة عصرية .. شاهد نانسي عجرم في أحدث ظهور

بتيشيرت سمبا .. منة فضالي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة