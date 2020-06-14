ستيفانى صليبا تحتفل بعيد ميلادها على متن مركب بصحبة اصدقائها





علقت ستيفانى على الصور قائلة : أنا لبنانية وأحاول أن أجد ضوء الأمل في جميع الأوقات المظلمة!

على أمل الاحتفال في ظروف أفضل العام المقبل





نالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





كل عام وانت بالف الف خير ستيفاني





كل سنه وانتى طيبة





عقبال المية يارب كل سنة وانتي سالمة





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يذكر أن احدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "الساحر" قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج "آي سي ميديا برودكشن" و"غولدن لاين".

تدور أحداث المسلسل الذي عُرض على قناة "أبو ظبي" فى السباق الرمضانى حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.















