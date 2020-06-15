لم يتعد عامه الأول.. حكاية أصغر طفل قاهر كورونا بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

لم يتجاوز عمره العام وسطر له القدر الاصابة بفيروس كورونا المستجد .. انه الطفل سيد ابن مدينة شبرا الخيمة الذى دخل مستشفى ناصر العام والمخصصة لعلاج مصابى فيروس كورونا.









دخل سيد المستشفى بعدما ثبتت التحاليل ايجابية حمله لفيروس كورونا ومكث اثرها داخل المستشفى لتلقى العلاج حتى كتب الله له الشفاء وتعافى من الفيروس وخرج بعد رحلة علاج امتدت لقرابة 3 اسابيع.





م قدمت الأطقم الطبية بمستشفى ناصر العام كافة أوجه الرعاية للطفل طوال فترة علاجه حتى تماثل للشفاء وحرص التمريض على اداء رسالتهم فى خدمة المرضى وادخال البهجة والفرحة على الاطفال الصغار الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى من خلال اللعب والغناء معهم خلال فترة علاجهم بالمستشفى.





وكان الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة قد أعلن عن تعافي أصغر مصاب بالكورونا في المستشفي وهو الطفل سيد والذي لم يتعد عامه الأول.





وأكد مدير المستشفى أنه حالة الطفل سيد تحسنت بعد أن تاكدت إصابته بفيروس الكورونا منذ ثلاثة أسابيع وتم حجزه بقسم العزل بمرافقة أحد الممرضات وتم تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكانت مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة أعلن عن تعافي وخروج 6 حالات مؤكدا أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.

