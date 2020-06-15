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اقتصاد

عمارة: تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع بالمدن الجديدة.. تفاصيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:10 ص
المهندس عبدالمطلب
المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية ، علي ضرورة فحص ومراجعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة. 

وذلك للتأكد من استدامة خدمة مياه الشرب خلال موسم الصيف المقبل. 



وأضاف عمارة، أن الهيئة تسعي لتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل وحدة سكنية، من أجل المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطنين. 


كما تم إتاحة منفذ لبيع عدادت المياه مُسبقة الدفع بأجهزة المدن الجديدة، موجها بضرورة عمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى فصل الشتاء المقبل.
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