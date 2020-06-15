عمارة: تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع بالمدن الجديدة.. تفاصيل

المجتمعات العمرانية ، علي ضرورة فحص ومراجعة جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة. أكد المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة، علي ضرورة فحص ومراجعة جميعبالمدن الجديدة.





وذلك للتأكد من استدامة خدمة مياه الشرب خلال موسم الصيف المقبل.













وحدة سكنية، من أجل المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطنين. وأضاف عمارة، أن الهيئة تسعي لتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل، من أجل المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطنين.









كما تم إتاحة منفذ لبيع عدادت المياه مُسبقة الدفع بأجهزة المدن الجديدة، موجها بضرورة عمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى فصل الشتاء المقبل.