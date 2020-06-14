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محافظات

رغم تحذيرات من كورونا.. "عفش" عروسين يجوب شوارع طنطا.. شاهد

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:19 م
سيارات نقل عفش عروسين
سيارات نقل عفش "عروسين " تجوب شوارع وميادين طنطا
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أحمد على

شهدت
شوارع وميادين مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تدشين مراسم احتفالية كبري لتدشين
زفة عفش عروسين وسط تشغيل أغاني الريمكسات والدفع بأكثر من 5 سيارات نقل وسط غياب
الرقابة من مباحث المرور ومسئولي القيادات التنفيذية لمنع التكدسات وأماكن الزحام
.

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وجاء
ذلك تزامنا مع ظل التحذيرات والإجراءات الإحترازية التى أطلقها الدكتور مصطفي
مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتأمين أرواح
وحياة المواطنين من أخطار تفشي عدوي "كورونا".



كما
حرص العشرات من الشباب المشاركة فى زفة عفش العروسة ونقل الأثاث الموضوع أعلي
سيارات نقل طافت أرجاء شارع البحر الرئيسي مرورا بشارع الجلاء وسط إطلاق السيدات
الزغاريد وتدشين الطبل والمزمار البلدي والألعاب النارية مما أربك سير الحركة
المرورية والنقل والمواصلات وتعطلها لأكثر من 3 ساعات المتواصلة .



ورصدت
"صدي البلد " تجاهل مسئولي القيادات التنفيذية لتوجيهات الدكتور طارق
راشد رحمي محافظ الإقليم  بعدم إتخاذ  الإجراءات الاحترازية وتطبيق مراعاة التباعد الاجتماعي
حفاظا على أرواحهم ومنع التزاحم وإحجام تفشي عدوي "كورونا" .



كما
تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة وذلك استكمالًا للإجراءات
الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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