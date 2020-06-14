كيفية التعامل المناسب مع المشكلات الخدمية.. جلسة حوارية في بني سويف

تواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ، في محافظة بني سويف، والتي تستغرق 3 أسابيع ،حيث تضمنت فعاليات اليوم عروض توضيحية لبعض الحالات الواقعية بشأن مشكلات في القطاعات الخدمية الحيوية ، ومقترحات التعامل معها ، وأي المقترحات أفضل من حيث المكان والزمان والامكانات المتوافرة .





ناقش المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مع الشباب كل المقترحات ، خلال مناقشة حوارية ، في حضور بلال حبش نائب المحافظ ، حيث أشار المحافظ إلى بعض الجوانب والآليات اللازمة لإدارة أزمة بشكل جيد ، والخروج منها بأفضل الحلول وأقل الخسائر ، مشيرا إلى أن متخذ القرار يتعرض في الأزمات للاختيار بين بدائل محدودة ، على أن يكون البديل أو الحل أو القرار المتخذ يكون الأفضل من حيث معايير ومعطيات معينة.





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ونوه محافظ بني سويف عن أهمية أن يضع المسئول في حسبانه أنه في حالة الأزمة يجب أن يختار بين الحلول المطروحة على حسب الإمكانات والموارد المتاحة أولا ، ولا يعتمد على فكرة توافر دعم خارج الامكانات المتاحة لديه ، بجانب أن تكون لديه معلومات وبيانات محددة بحجم ومكونات الدعم الخارجي الممكن ، وكيفية الحصول عليه عند الحاجة إليه.





وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من مجموعة الشباب لماطرحوه من أفكار ومقترحات بشأن حلول لبعض المشكلات والتحديات ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على اصرار وارادة قوية من المجموعة على التعامل بشكل عملي ، والانخراط في منظومة العمل التنفيذي بكل حماس وطاقة .





ومن جانبه استعرض السيد بلال حبش نائب المحافظ حزمة البرامج التأهيلية التي تم تدريب وتأهيل المجموعة عليها ، والتي شملت كافة الجوانب العملية والتنفيذية والتوعوية ، وذلك في العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومي ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات .





وأِشار نائب المحافظ إلى أن الدورة شهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية ، حيث شهدت تجاوبا وتفاعلا من جانب مجموعة الشباب المشاركين ، مؤكدا على أن الدورة كانت مفيدة ، خاصة وأنها شملت كافة الجوانب ، بهدف تأهيل الشباب على القيادة والعمل التنفيذي من خلال تنمية الجانب العملي والعلمي في نفس الوقت ، منوها أنه سيتم اختتام فعاليات اليوم بمحاضرات عن الأمن القومي .



