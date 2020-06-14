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محافظات

كيفية التعامل المناسب مع المشكلات الخدمية.. جلسة حوارية في بني سويف

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:14 م
جلسة حوارية في بني
جلسة حوارية في بني سويف
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محمد عبدالحليم
تواصل فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، في محافظة بني سويف، والتي تستغرق 3 أسابيع ،حيث تضمنت  فعاليات اليوم عروض توضيحية لبعض الحالات الواقعية بشأن مشكلات في القطاعات الخدمية الحيوية ، ومقترحات التعامل معها ، وأي المقترحات أفضل من حيث المكان والزمان والامكانات المتوافرة . 

ناقش المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم مع الشباب كل المقترحات ، خلال مناقشة حوارية ، في حضور  بلال حبش نائب المحافظ ، حيث أشار  المحافظ إلى بعض الجوانب والآليات اللازمة لإدارة أزمة بشكل جيد ، والخروج منها بأفضل الحلول وأقل الخسائر ، مشيرا إلى أن متخذ القرار يتعرض في الأزمات للاختيار بين بدائل محدودة ، على أن يكون البديل أو الحل أو القرار المتخذ يكون الأفضل من حيث معايير ومعطيات معينة. 

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ونوه محافظ بني سويف عن أهمية أن يضع المسئول في حسبانه أنه في حالة الأزمة يجب أن يختار بين الحلول المطروحة على حسب الإمكانات والموارد المتاحة أولا ، ولا يعتمد على فكرة توافر دعم خارج الامكانات المتاحة لديه ، بجانب أن تكون لديه معلومات وبيانات محددة بحجم ومكونات الدعم الخارجي الممكن ، وكيفية الحصول عليه عند الحاجة إليه. 

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من مجموعة الشباب لماطرحوه من أفكار ومقترحات بشأن حلول لبعض المشكلات والتحديات ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على اصرار وارادة قوية من المجموعة على التعامل بشكل عملي ، والانخراط في منظومة العمل التنفيذي بكل حماس وطاقة . 

ومن جانبه  استعرض السيد بلال حبش نائب المحافظ حزمة البرامج التأهيلية التي تم تدريب وتأهيل المجموعة عليها ، والتي شملت كافة الجوانب العملية والتنفيذية والتوعوية ، وذلك في العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومي ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات . 

وأِشار نائب المحافظ إلى أن الدورة شهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية ، حيث شهدت تجاوبا وتفاعلا من جانب مجموعة الشباب المشاركين ، مؤكدا على أن الدورة كانت مفيدة ، خاصة وأنها شملت كافة الجوانب ، بهدف تأهيل الشباب على القيادة والعمل التنفيذي من خلال تنمية الجانب العملي والعلمي في نفس الوقت ، منوها أنه سيتم اختتام فعاليات اليوم بمحاضرات عن الأمن القومي .

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