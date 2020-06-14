بعد إعلان محمد رمضان تقديم حياة أحمد زكي.. موقف فاتن حمامة من تجسيدها على الشاشة

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو من لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
الجدل بدأ ومن المنتظر أن يستمر لأيام وشهور، حتى عرض المسلسل موسم دراما رمضان المقبل، فهل فكر محمد رمضان في الأمر بعد رحيل هيثم أحمد زكي، الذي كان ليرفض مثل هذا الطرح.
المسلسل بدون شك سوف يحظى بنسب مشاهدة كبيرة، ولكنه يجب أن يقدم على درجة من الإتقان تسمح لنا جميعا بمتابعة أحد أهم الممثلين في تاريخ مصر.
البعض يرفض تجسيد حياته ويعلنها صراحة، والآخرين لا يبالون بالأمر، ومن أبرز الأسماء التى كانت ترفض تقديم قصة حياتها على الشاشة هي القديرة فاتن حمامة.
والتى تحدثت في تصريحات خاصة قبل وفاتها بعدة أشهر عن عدم تقبلها للفكرة من الأساس، كما ترفض أيضا الفنانة المعتزلة شمس البارودي إعادة تقديم مشوارها وعرض تفاصيل حياتها على الشاشة.
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المسلسل بدون شك سوف يحظى بنسب مشاهدة كبيرة، ولكنه يجب أن يقدم على درجة من الإتقان تسمح لنا جميعا بمتابعة أحد أهم الممثلين في تاريخ مصر.
البعض يرفض تجسيد حياته ويعلنها صراحة، والآخرين لا يبالون بالأمر، ومن أبرز الأسماء التى كانت ترفض تقديم قصة حياتها على الشاشة هي القديرة فاتن حمامة.
والتى تحدثت في تصريحات خاصة قبل وفاتها بعدة أشهر عن عدم تقبلها للفكرة من الأساس، كما ترفض أيضا الفنانة المعتزلة شمس البارودي إعادة تقديم مشوارها وعرض تفاصيل حياتها على الشاشة.