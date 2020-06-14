بعد إعلان محمد رمضان تقديم حياة أحمد زكي.. موقف فاتن حمامة من تجسيدها على الشاشة

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رمضان

قائلًا: "اللقاء ده من ٨ سنوات، قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكى لـ رمضان ٢٠٢١ ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".