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وكيل مجلس النواب: مجلس الشيوخ له اختصاصات استشارية واستراتيجية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:05 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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حمزة شعيب
قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ هو مجلس إستشاري له إختصاصات إستشارية وإستراتيجية في المقام الأول، لمساندة الدولة في إتخاذ القرارات الهامة.

وأضاف وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى موعدها، رغم جائحة كورونا، ومن المحتمل أن تجرى فى شهر نوفمبر المقبل".

ونوه إلى أن البرلمان سيناقش مجموعة قوانين خلال الشهر الجاري، كقانون مباشرة الحقوق السياسية والآخر المتعلق بانتخابات المحليات.وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ونفي وكيل مجلس النواب أن يكون للمجلس علاقة بالإعلام والصحافة كمجلس الشوري سابقا، موضحا:" أصبح لدينا وزير اعلام ولذلك لن يكون هناك دور لمجلس الشيوخ في الإعلام والصحافة".
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