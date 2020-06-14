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أخبار البلد

خالد عناني: عودة السياحة مرتبطة بالدول والأسواق المصدرة لها

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:14 م
خالد عناني
خالد عناني
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صدى البلد

قال وزير السياحة والآثار خالد عناني  أنه لن يكون هناك تسامح في تجاوز الضوابط المفروضة لعودة حركة السياحة ، مضيفا : فتحنا في البداية السياحة الداخلية يوم 15 مايو بنسبة إشغال 25%، وفي يوم 1 يونيو، وصلت نسبة الإشغال 50% لـ 32 فندق على مستوى المحافظات حصلوا على ترخيص من 3 جهات هي الصحة ، والسياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية ".

وأضاف أنه من يوليو سيتم استقبال السياحة الوافدة في 3 محافظات فقط، مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتم اختيار هذه المحافظات لأنها محافظات حدودية بعيدة عن الزحام ، وبها أقل رصد لكورونا على مستوى الجمهورية .

وتابع: سيتم فتح المزيد من المحافظات بالتدريج ، مع تحسن الأحوال.

وحول ما إذا كانت مصر ستستقبل سائحين بداية من يوليو : قال وزير السياحة إن مصر ستكون على استعداد لذلك، موضحا أن هذا ليس قرارا مصريا منفردا ولكنه مرتبط بالدول والأسواق  المصدرة للسياحة والعقود التي كان يجب توقيعها وأعلنا كي يستطيع القطاع الخاص البدء في التواصل لاستعادة حركة السياحة .

 

 

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