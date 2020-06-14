لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. اجراءات لغلق فرع الشرقية للدخان بالفيوم

طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهات الأمنية، بمراجعة تراخيص المحال التجارية بمنطقة كوبرى أبو النور، بمركز اطسا، وإزالة الأكشاك وجميع الإشغالات على الكوبرى بسبب التعديات.
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كما طالب المحافظ قوات الشرطة، بسحب تراخيص سيارات الأجرة المخالفة، من حيث زيادة عدد الركاب، أو عدم وجود رخصة قيادة، أو عدم الالتزام بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات .
كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مدينة اطسا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لغلق فرع الشركة الشرقية للدخان بمركز اطسا، نظرًا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ووجود تزاحم كبير أمام الفرع.
جاء ذلك خلال تفقده المبنى المخصص للعزل الصحي بشدموه بمركز إطسا، للحالات المصابة البسيطه.