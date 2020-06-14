لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. اجراءات لغلق فرع الشرقية للدخان بالفيوم

طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، الجهات الأمنية، بمراجعة تراخيص المحال التجارية بمنطقة كوبرى أبو النور، بمركز اطسا، وإزالة الأكشاك وجميع الإشغالات على الكوبرى بسبب التعديات.





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كما طالب المحافظ قوات الشرطة، بسحب تراخيص سيارات الأجرة المخالفة، من حيث زيادة عدد الركاب، أو عدم وجود رخصة قيادة، أو عدم الالتزام بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات .





كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مدينة اطسا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لغلق فرع الشركة الشرقية للدخان بمركز اطسا، نظرًا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ووجود تزاحم كبير أمام الفرع.







جاء ذلك خلال تفقده المبنى المخصص للعزل الصحي بشدموه بمركز إطسا ، للحالات المصابة البسيطه.



