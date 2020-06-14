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تعرف على شروط الترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حمزة شعيب
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه من المخطط إنشاء مقر لمجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية.

وتابع الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مجلس الشيوخ سيعقد جلساته في مقر مجلس الشوري القديم»، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى موعد إقامة انتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن.

وكشف وكيل مجلس النواب عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وهى كالآتى:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية
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