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فيديو جراف

فيديو جراف | الأهلي والزمالك في مباراة خيرية والأحمر يتصدر

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:30 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمر سلامة
أكدت تقارير صحفية نيجيرية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، قام بدعوة عدد من الأندية الإفريقية، للمشاركة في بطولة ينظمها، لجمع التبرعات لمواجهة الأضرار التي خلفها فيروس كورونا المستجد سواء صحية أو اقتصادية.

وذكر موقع كومبليت سبورتس النيجيري، أن الفيفا استقر على 16 ناديًا أفريقيًا من كبار القارة السمراء، لدعوتهم للمشاركة في بطولة ودية بعد انتهاء فيروس كورونا، لجمع التبرعات للمتضررين جراء الفيروس.


ولمزيد من التفاصيل اليكم فيديو جراف عن تصنيف الأهلي والزمالك في إفريقيا والمباراة الودية تابع الفيديو
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