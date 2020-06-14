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الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13 بـ 10 محافظات.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزير الإسكان, إنه تم بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ 13 بالإسكان الاجتماعي حتى 4 يوليو المقبل في 10 محافظات.

وأضاف المهندس عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن هذا الإعلان مميز لانه يضم وحدات سكنية في 10 محافظات منهم 8 محافظات في الصعيد.

وتابع عضو المكتب الفني لوزير الإسكان, إن معظم الخدمات التي قدمت في هذا الإعلان كانت الكترونيا منعنا لتزاحم وتكدس المواطنين حفاظا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس عمرو خطاب, أن تم تزويد كراسات الشروط الخاصة بالتقديم للوحدات لمنح عدد أكبر من المواطنين للتقديم ومد مدة التقديم حتى أصبحت شهر وأسبوع.

وأشار إلي أن, وزارة الإسكان تعمل على إنشاء أكثر من مشروع سكني لتوفير السكن للمواطنين وهذه المشروعات تكون على جميع مستوى شرائح الدخل في مصر.

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