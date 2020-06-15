لخدمة كبار وصغار المزارعين... الاتحاد المصرى: نستهدف تقديم منتجات تأمينات زراعية

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تابع الاتحاد فى تقرير له أنه سيتم اعتماد منتجات جديدة تشمل التأمينات الفردية بكافة أنواعها (تأمينات الحياة والاستثمار – الامراض الحرجة - المساكن - المحلات - الورش - المحاصيل الزراعية - نفوق الماشية - المسئوليات المهنية) .



بالاضافة الى دراسة برامج إعادة التأمين المتاحة خاصة من الأسواق الأسيوية والإفريقية بجانب الزيارات الميدانية للمناطق الجغرافية المختلفة ودراسة الاحتياجات الفعلية للعملاء.



و أشار الاتحاد ،الى سيتم التواصل الرسمي مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لدراسة تسعير التأمينات الزراعية للتأمين متناهي الصغر. تابع الاتحاد فى تقرير له أنه سيتم اعتماد منتجات جديدة تشمل التأمينات الفردية بكافة أنواعها (تأمينات الحياة والاستثمار – الامراض الحرجة - المساكن - المحلات - الورش -- نفوق الماشية - المسئوليات المهنية) .بالاضافة الى دراسة برامج إعادة التأمين المتاحة خاصة منبجانب الزيارات الميدانية للمناطق الجغرافية المختلفة ودراسة الاحتياجات الفعلية للعملاء.و أشار الاتحاد ،الى سيتم التواصل الرسمي مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية لدراسة تسعير التأمينات الزراعية للتأمين متناهي الصغر.

كشفعن العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم فكرة تقديم منتجات تأمينات زراعية متنوعة تخدم السوق المصري وكبار وصغار المزارعين.أضاف الاتحاد ،أنه هناك تعاون بين لجانه النوعية للاهتمام بالعاملين بالقطاع الزراعى ،حيث تعمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر معلتقديم متنجات تأمينية تغطى القطاع.