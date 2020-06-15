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ملفات

الداخلية خلال 24 ساعة .. ضبط 4332 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات .. و4565 شخصا خالفوا قرار حظر التجوال

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:21 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
  • الداخلية تكثف حملات ضبط المخالفين لقرار الحظر
  • حملات مكثفة على سائقى سيارات النقل الجماعى 
  • ضبط المخالفين لقرار حظر البناء
  • اتخاذ إجراءات للتسهيل فى مصالح الجوازات


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4332) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (4565) شخصا مخالفوا قرار حظر تحرك المواطنين وضبط (2048) مركبة مخالفة.

وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على "الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية" بإرتداء الكمامات الواقية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف جميع صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (76) شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.

ومن ناحية اخرى واصلت وزارة الداخلية جهوها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية ، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ويأتي ذلك فى ضوء إستئناف العمل بالإدارة العامة لـ الجوازات والهجرة والجنسية وإتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأكدت الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
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