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أميرة صابر: الحوار المجتمعي دار على 3 مستويات بمشاركة كل التيارات السياسية.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت أميرة صابر عضو تنسيقية الاحزاب والسياسين, إن تنسيقسة شباب الاحزاب والسياسين قامت في الفترة السابقة بعدد من اللقاءات بجميع الاحزاب المصرية تقريبا.

وأضافت أميرة صابر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أننا ذهبنا إلي 27 حزب في مقراتهم من أقصي الاتجاة السياسي إلي أقصي يساره.

وتابعت عضو تنسيقية الاحزاب والسياسين, أن الحوار المجتمعي دار علي 3 مستويات بمشاركة كل التيارات السياسية.

وأوضحت أميرة صابر, أن هذا الحوار المجتمعي كان الاكبر في مشاركة جميع الاحزاب التي تمثل أغلب المواطنين في الدولة لمناقشة المشهد الحالي في مصر.

وأشارت إلي أنه, لا يوجد أقصاء لاي تيار سياسي وان جميع التيارات السياسية قالوا كيف يرون الانتخابات البرلمانية القادمة.

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