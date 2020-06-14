استئناف الحركة أول يوليو.. تفاصيل المؤتمر الوزارى لعودة الطيران والسياحة

عقد وزراء السياحة والطيران والدولة للإعلام مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الدولة للإعلام وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقًا للضوابط والإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.





قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عددا من القرارات في اجتماعها الخميس الماضي منها عودة السياحة والطيران أول يوليو القادم ، حيث وجدت من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.





أوضح محمد منار - وزير الطيران أنه تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التي أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران.





وأشار الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة وإرتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجباريًا ، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية مشيرًا إلى حظر توزيع أي مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.





أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجيًا ولحين إشعار أخر.





وأشار أنه تم وضع الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.





وأكد عناني أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضًا بالدولة المصدرة للسياحة ، وقد استعرض الضوابط والإجراءات التي تطبقها المنشأة الفندقية.





وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف اوضح عدم تجاوز الفوج السياحي 25 فرد لحين إشعار آخر ، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات حيث قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث.





وقد تم تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين.





في نهاية اللقاء قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للقيادة السياسية لمساندتها ودعمها لقطاع الطيران المدني خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.





وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.



