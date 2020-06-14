100 يوم في العزل.. مدير مستشفى العجمي توثق أطول معايشة مع مرضى كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفي العجمي بالإسكندرية، إنها منذ علمها بتحويل المستشفى لمقر عزل مصابي فيروس كورونا قررت أن تظل قائدا ومديرا للمستشفى.





وأضافت الدكتورة ميرفت السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها أرادت هي والفريق الطبي الخاص بالمستشفي أن يثبتوا للمواطنين أن دور الأطباء سيكون في مقدمة مواجهة الفيروس.





وتابعت مدير مستشفي العجمي بالإسكندرية، أن لها 100 يوم تعمل في حالة طوارئ منذ تحويل المستشفى لمستشفى عزل واستقبلت مئات الحالات التي تم علاجها والتعامل معها.





وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد، أن فرحة المواطنين عند تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا كانت تعطيهم الدفعة القوية للاستمرار في عملهم بدون خوف أو شعور بألم بسبب العمل المستمر لساعات طويلة.





وأشارت إلى أنها لم تتردد لحظة في مواصلة العمل في المستشفى بعد اختياره لعزل مرضى كورونا.