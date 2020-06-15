تفاصيل أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالفن من خلال " اليوتيوب"





وتتضمن قناة "اليوتيوب" لقاءات مع شخصيات بارزة في المجتمع الفني والثقافي وعرض رؤيتهم وكذلك عرض لقطات ومقابلات من المعارض السابقة من قلب المواقع الأثرية.





وصرحت نادين عبد الغفار المؤسس والمنسق لـ " آرت دي ايجيبت ":" أطلقنا مؤخرا صفحتنا على YouTube من أجل مشاركة المعرفة والمعلومات القيمة التي جمعناها على مر السنين من قادة الاقتصاد الإبداعي مع كافة أطياف المجتمع، وهذا جزء من دورنا لإضفاء الطابع الديمقراطي على الفن وجعل الفن في متناول الجميع، والسماح للمشاهدين المحليين والإقليميين والعالميين بالوصول إلى هذا المحتوى ".





وأضافت “عبد الغفار":" تضم قائمة المشاركين في النقاشات عدد من أبرز رواد الفن والثقافة ومن ضمن الأسماء البارزة المشاركة في المرحلة الأولى من النقاشات الفنان فاروق حسني ووزير الثقافة المصري الأسبق الذي تحدث عن العلاقة بين الفنان ومدينة الإسكندرية، كما تتضمن اللقاءات والمناقشات التي ستعرض عبر قنواتنا العديد من الموضوعات الفنية مثل: الفن والاقتصاد الإبداعي والحفاظ على الثقافة من خلال التنمية المستدامة، وكيف يمكننا جعل الفن في متناول الجميع والإسكندرية مدينة استضافت رواد مصر الحديثة". ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها ارت دي ايجيبت مؤخرًا لجعل الفن في متناول الجميع من خلال تقديم عدد من الأنشطة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والمعارض الافتراضية بهدف نشر الوعي والثقافة الفنية بين الجمهور.

أعلنت مؤسسة “آرت دي ايجيبت " المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية عن إطلاقها أول " منصة إلكترونية" مصرية لتقديم الفن بكافة مجالاته وتوصيله للجماهير من كافة الأعمار والقطاعات، من خلال حلقات مستمرة تبث عبر اليوتيوب أسبوعيًا.